Pärnumaal lisandus ööpäevaga viis uut nakatunut

Kokku on Eestis tehtud 8121 koroonaviiruse testi, millest 575 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 40-49 eluaastat (24 protsenti) ja vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (24 protsenti). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 23 ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 18 protsenti.