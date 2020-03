Romek Kosenkranius: Kuidas alistada vaenlane?

Pärnu linna kriisikomisjoni esimees Romek Kosenkranius rõhutab, et inimesed peaksid järgima reegleid ja püsima kodus. FOTO: Mailiis Ollino

Elame teist nädalat eriolukorras, meie igapäevane elukorraldus on tugevasti häiritud või keeratud lausa pea peale. Suletud on koolid ja kultuuriasutused, paljud ettevõtted ja kauplused. Või töötavad nad eriolukorra tõttu piiratud tingimustes. Sisuliselt oleme sõjaolukorras ja sõja on kuulutanud meile nagu paljudele riikidele kogu maailmas ohtlik ja nähtamatu vaenlane – SARS-CoV-2 ehk koroonaviirus.