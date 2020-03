Hoolimata spordi- ja mänguväljakute sulgemisest kiputakse keeldu eirama

“Kuigi pea 80 linnale kuuluval spordi- ja mänguväljakul on üleval eesti- ja venekeelsed sildid, mis ütlevad, et rajatis on koroonaviiruse leviku tõttu 1. maini suletud, minnakse sellele vaatamata staadionile palli mängima või mänguväljakule kiikuma,” vahendas Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmann.

Sulgemissilt tähistab avaliku välijõusaali, spordi- ja mänguväljaku täielikku kasutuskeeldu ja siin ei ole vahet, kas mängima või turnima minnakse üksi või koos pereliikmega.

Villmanni sõnade kohaselt eiratakse eriti palju seda keeldu just koolide staadionidel, näiteks Tammsaare kooli aiaga piiratud palliplatsil, Koidula gümnaasiumi ja Ülejõe kooli staadionil ning Lastestaadionil, kus korrakaitseteenistuse ametnikel tuli möödunud nädalavahetusel palli mängivatele lastele korduvalt selgitustööd teha ja paluda neil lahkuda.

Munamäe skatepargiski sõitis rulatajaid ja rattureid vaatamata sellele, et pargis on üleval sulgemissilt ja pargiala on lindiga ümber piiratud.

Villamnni teatel on mitmed kodanikud on pöördunud linnavalitsuse poole ja tundnud huvi, kas spordiväljakute sulgemine puudutab samuti kettagolfiväljakuid, mida Pärnu linna territooriumil on mitmeid.

Korrakaitseteenistus selgituse kohaselt tuleb discgolfi-väljakule minnes juhinduda eriolukorra valitsuskomisjoni kehtestatud 2+2 põhimõttest ehk avalikus kohas tohib koos olla kaks inimest ja teiste kodanikega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist distantsi. See piirang ei kehti ainult koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Kuna Pärnu linnale ühtegi kettagolfiväljakut ei kuulu (kuigi mõni neist asub osaliselt või täielikult linnale kuuluval maa-alal), ei saa Villmanni teatel linn neid spordiväljakuid sulgeda, küll aga saab kontrollida seal piirangutest kinni pidamist.