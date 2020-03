Pärnumaal lisandus kaks nakatunut

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 patsienti, 13 intensiivravil inimest vajavad juhitavat hingamist. Haiglatest on välja kirjutatud 26 inimest ja surnud neli.

Eestis on tehtud 12 401 testi, nendest 745 ehk kuus protsenti on andnud positiivse vastuse. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt 45–49aastaste ja 50–54aastaste seas (mõlemad 11 protsenti). Järgnevad 35–39- ja 55–59aastaste vanuserühm (mõlemad kümme protsenti).