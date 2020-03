Omavalitsused ulatavad abikäe

Tellijale

“Kui vallakodanik pöördub meie poole oma murega, anname endast 100 protsenti, et see mure lahendada,” kinnitas Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk. “Näiteks distantsõppe ajal tekkis ­paaril perel vajadus lisaandmeside järele ja selle me neile võimaldasime. Samuti on meie poole pöördutud palvega tuua poest toiduaineid, nii et kõik mured oleme suutnud ilusti lahendada, mis tähendab, et anname kriisiabi juhtumipõhiselt.”