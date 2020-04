Elu koduseinte vahel paneb proovile perede suhted, kannatajaks võivad jääda lapsed 

Enne kriisiolukorda veetsid pered palju aega kodunt eemal – lapsevanemad tööl, lapsed ja noored lasteaedades-koolides – ja ühist aega oli vähem. Praegune koosolemise aeg on kahtlemata suur väärtus ja paljud võtavadki seda hea võimalusena veeta senisest rohkem aega enda pereliikmetega. Kuid kahjuks pole see kõigile samamoodi meeldiv: tihe koosolemine, nii füüsiliselt kui vaimselt, ja pidev üksteise soovidega arvestamine paneb proovile nii mõnegi pere omavahelised suhted. Kannatajaks jäävad tihtipeale lapsed kui nõrgem pool.

Pingete kasvades võivad peredes puhkeda tülid ja halvemal juhul elatakse pinget välja füüsilise karistamisena. Lapsevanemad ei suuda enda tunnetega toime tulla ja olukorra juhtimine läheb käest. Jah, on mõistetav, et vanematelgi on keeruline. Samal ajal ei saada hakkama enda emotsioonidega ega jõuta lapsega kokkulepeteni. Kuidas jagada õppimist, kodus püsimist ja majapidamistöid? Kuidas nutvale väikelapsele selgitada juba mitmendat päeva järjest, miks ei saa praegu mänguväljakul mängida ega sõbraga koos olla, kuigi nii väga tahaks?