Pärnu Maxima143 töötaja testimisel tuvastati kokku kolm positiivset tulemust

"Sain veel viimaste seas välja, politsei pani terve maja kinni," kommenteeris ühismeedias grupis Märgatud24 Pärnus üks kaupluse viimastest külastajatest kella 15.30 paiku. Samas kirjutas ilmselt Võru Maxima töötaja, et neil käis kaupluses täna koroonakontroll. "Kõik töötajad pidid andma proovi. Ka need kellel vaba päev oli pidi kohale tulema ja proovi andma," seisis kommentaaris.

Kohalviibinute sõnul oli kaupluse juures mitu politseipatrulli.

Pärnus Riia maantee ääres asuv ligi 12 000 ruutmeerise kaubanduskeskus sulges uksed ja tund hiljem vilistas hiidparklas vaid tuul ja üksikud uudistajad. FOTO: Urmas Luik

Maxima Eesti OÜ meediajuht Regina Salmu teatel pakub Maxima oma töötajatele haigustunnuste korral võimalust koheselt end testida koroonaviiruse tuvastamiseks. Peale esimese positiivse tulemus selgumist, saadeti turvalisuse kaalutlustel kõik Pärnu Maxima kaupluse töötajad testimisele, kauplus desinfitseeriti ning kauplus avati peale seda uue vahetusega. Tänaseks on kõik testitulemused käes ning selgus, et 143 teostatud testist on kolm positiivset.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul on ettevõtte jaoks oluline olla tänases keerulises olukorras avatud ning teavitama avalikkust kõikidest nakatumise juhtumistest, aga ka sellest mida me ette võtame, et kliendid ja ka meie oma töötajad võiksid ennast Maxima poodides tunda turvaliselt.

"Loomulikult on see teema keeruline ja emotsionaalselt raske, kuid ma näen, et ühe suurima jaekaubandusketina on meie korporatiivne sotsiaalne kohustus kriisiolukorras olulist infot jagada avatult nii oma töötajatele kui ka meedia vahendusel avalikkusele," lisas Volkas.

"Et olla kindel oma töötajate ja klientide ohutuses sulgesime täna Pärnu Maxima XXX kaupluse ja seal asuvate rentnike pinnad täielikuks desinfitseerimiseks ning homme (pühapäeval) avatakse kauplus klientidele. Kliente teenindavad vaid need töötajad, kelle testitulemused on negatiivsed," sõnas Edvinas Volkas.