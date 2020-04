Pärnumaal lisandus ööpäevaga kolm nakatunut

Pärnumaal on terviseameti täpsustatud andmetel seni tuvastatud 61 haigusjuhtu, neist kolm lisandus viimase ööpäevaga. Haigestunud on 7,2 inimest 10 000 elaniku kohta.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse pärast haiglaravi 130 inimest, kellest 17 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 tõttu surid eelmisel ööpäeval Põhja-Eesti regionaalhaiglas 73aastane mees ja Kuressaare haiglas 81aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 tõttu surnud 15 inimest.