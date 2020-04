Pärnumaal lisandus ööpäevaga kolm koroonaviirusega nakatunut.

Pärnu haiglas on ravil kaheksa koroonasse haigestunut, neist üks vajab intensiivravi.

Tänase hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 12 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 69 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Ida-Viru keskhaiglas ravil olnud 92aastane mees ja Kuressaare haiglas olnud 84aastane naine. Eestis on COVID-19 tõttu surnud 21 inimest.