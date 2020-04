Toomas Kivimägi: Rahvasaadikud pole kunagi midagi koroonakobara sarnast näinud

Abipolitseiniku seaduse ja muude seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-CoV-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE).

Eelnõuga muudetakse 33 seadust, mille muudatused on olemuselt kolme liiki:

esiteks, eriolukorra ajaks sätestatud erandid eri valdkondade lubade kehtivuse ja eri liiki menetluste kestuse ja tähtaegade suhtes;

teiseks, eriolukorra ajaks sätestatud erandid eri asutuste ja isikute pädevuse ja ülesannete laiendamise kohta;

kolmandaks, eriolukorras vajalikud, kuid sisult püsiva loomuga muudatused.

Mitme seadusmuudatusega nähakse eriolukorra ajaks ette ajutised erandid eri valdkondades kehtivate tervise- ja koolitustõendite pikendamise kohta. Olemasolevate tegevuslitsentside ja lubade puhul leevendatakse ajutiselt kvalifikatsiooninõuded mõnel erialal ja lihtsustatakse mõningaid menetlusnõudeid ja -tähtaegu. Nii ei katke eriolukorra ajal teatud teenuste osutamine, menetluste toimimine ja töö tegemine.

Eelnõus on esitatud ka sisulisi muudatusi, kuidas eriolukorra üleelamist hõlbustada. Korra tagamiseks ja abipolitseinike ja kaitseliitlaste paremaks kaasamiseks on ühtlustatud nende pädevust, et koos politseiga korda kaitsta. Sealjuures on abipolitseinike ja kaitseliitlaste korrakaitseliste meetmete kasutamist eriolukorra ajal laiendatud. Mõnele riigiasutusele on antud juurde pädevust ja kaalutlusõigust, muudetud on omavalitsuste lubatud netovõla koormust ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korda. Täpsustatud on andmetöötluse ja üldsuse teavitamise reegleid.

Eelnõus on neidki ettepanekuid, mis on ajendatud eriolukorrast, kuid millel on püsiv iseloom ja mis jäävadki kehtima. Need on eelkõige muudatused, mis võimaldavad õigusemõistmisel menetlustoiminguid teha distantsilt. Püsivalt on pandud ette muuta välismaalasi puudutavaid õigusakte.

Andmed: riigikogu pressiteenistus