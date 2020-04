Tellijale

Kogu maakonna elanikest on seega testituid 1,76 protsenti ja nii on avastatud üle 60 nakatunu. Saaremaal on proov võetud kuuelt protsendilt elanikest ja positiivseid tulemusi ilmnenud üle 400.

Keskpäevastele valitsuse kriisiülevaadetele on viimasel paaril päeval sisse lipsanud küsimus, kas kõikides maakondades ikka testitakse inimesi küllalt. Täna ütles terviseameti esindaja Ester Öpik, et tõepoolest leidub maakondi, kus arvud on Saare- ja Harjumaaga võrreldes väiksed ja kuigi tahaks uskuda, et viiruse levik nois piirkondades ongi tagasihoidlikum, tuleks sellele kinnituse saamiseks proovide võtmist laiendada.