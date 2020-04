Lapse koroonadiagnoos pööras kolme lapsega pere elu pea peale

Tellijale

Selle loo tegelaste nimed on muudetud, sest teps kõik inimesed ei mõista, et haigestunu pole nakatumises süüdi, vaid on pandeemia ohver. Kadri ütleb, et temal on siiski vedanud, sest kogukond on neid mõistnud ja toetanud: küsitakse, kuidas Karli, veel kõhus oleva beebi ja ema enda tervis on ja kas saab kuidagi abiks olla.