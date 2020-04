Pildid ⟩ Apteekidesse müügile jõudnud kaitsemaskid lähevad kui soojad saiad

Tellijale

“Korra päeva tahaks ikka väljas käia. Poes on vaja ikka käia ja sinna minekul panen maski ette. Ennast peab ju kaitsma,” ütles Tekko. “Olen paar nädalat oodanud, et saaks maske muretseda. Neid, mida täna ostsin, kasutame koos abikaasaga. Paariks nädalaks peaks neist jätkuma.”

Tekko järel kümnese maskipakiga apteegist väljunud Ave sõnas, et tema ostis need emale. “Poodi ma teda ei luba, aga igaks juhuks peaksid need käepärast olema,” lausus ta.