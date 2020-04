Pärnumaal lisandus ööpäevaga üks nakatunu.

Eestis vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 93 isikut. Viimase ööpäeva jooksul ei teatatud uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest, Eestis on koroonaviiruse tõttu elust lahkunud 24 inimest. Enim nakatunuid on endiselt 55–59aastaste vanuserühmas (11 protsenti), järgnevad 45–49- ja 50–54aastased (mõlemad kümne protsenti).