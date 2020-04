Kassipoiss Oliver otsib kodu

Oliver on mullu juulis sündinud mänguhimuline ja uudishimulik nurrumootor, kellele eriti meeldivad kõiksugu sulgedega ja kõlisevad lelud. Inimestega on Oliver seltskondlik, aga ta ei armasta süles olla. Oliver saab hästi läbi teiste kassidega: terve senise elu on ta olnud kassitoas liigikaaslastest ümbritsetud. Samuti on Oliver kokku puutunud pisikese koeraga.