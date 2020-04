Kuri viirus võttis Pärnus teise inimelu

Pärnu haiglas on praegu ravil 11 koroonaviirusesse haigestunud patsienti, neist üks viibib intensiivravil.

Viimase ööpäevaga tuvastati Pärnumaal kolm koroonaviirusega nakatunut. Kokku on maakonnas positiivse proovi andud 86 inimest.

Eestis kokku analüüsiti 1709 COVID-19 testi, millest 1,7 protsenti ehk 29 proovi osutusid positiivseks. Üldse on riigis tehtud 33 967 testi, nendest 1400 ehk 4,1 protsenti on näidanud koroonaviirusesse nakatumist.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 147 inimest, kellest kümme on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 117 inimest.

Veel on selgunud, et 10. aprillil oma kodus surnud eri kaasuvate haigustega 83aastase mehe COVID-19 proov oli positiivne. Kokku on Eestis koroonaviiruse pärast surnud 35 inimest.