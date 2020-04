Video ⟩ Kevadist loodust nautides vältige mürgistust

“Juba on läinud nii soojaks, et välja on tulnud rästikud, kelle teekond võib inimese omaga ristuda,” rääkis terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. “Ootamatu kohtumise korral on rästikuhammustus möödapääsmatu. Vigastused vajavad harva vastumürki, ent arst peab hammustuskoha kindlasti üle vaatama.” Kannatanu ei tohiks liikuda ja peaks võimalikult kiiresti arsti juurde jõudma.

Samuti tasub ettevaatlik olla smuutit tehes, kus üks levinumaid vigu on rabarberilehtede tarvitamine. Rabarberilehed on aga inimesele väga mürgised ja nende söömine lõpeb pika haiglaraviga. Oder soovitab enne uute smuutikomponentide katsetamist veenduda, et need on söögikõlblikud.