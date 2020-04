Pärnu ja POL ühinesid valitsusele saadetud pöördumisega turismindusele jagatava raha tõttu

Pöördumist ajendas MKMi kolmapäeval edastatud pressiteade, milles teatati, et Eesti turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot, mille sees on eraldi määratud miljon eurot Saare-, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi miljoni euro eest abi Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.

Pöördumisele alla kirjutanud Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on eriolukord tabanud väga valusalt kogu riigi turismisektorit. “On igati tervitatav, et riik on valmis appi tõttama ja lisaeelarve esimesest abipaketist panustatakse 25 miljonit Eesti turismisektori toetuseks, kuid leiame, et praegu pole mõistlik teha toetuste jagamisel erisusi ja soodustusi mõnele Eesti piirkonnale, vaid kõik Eesti turismiettevõtjad peaksid saama toetust ühesugustel alustel,” leidis Kosenkranius.

Pöördumine valitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi poole

Käesolevaga pöördume Eesti Vabariigi valitsuse poole sooviga vaadata üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sihtasutuse KredEx ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse välja töötatud abipakett turismisektori toetamiseks. Allakirjutanute pöördumine tugineb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 15. aprilli pressiteatele. Selles teatati, et Eesti turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot ja selle 25 miljoni sees on eraldi määratud miljon eurot Saare-, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi miljoni euro ulatuses abi Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele. Nagu pressiteates seisab, ei ole saartel ega ka Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtjatele suunatud toetused otseselt piiratud nendele piirkondadele määratud toetussummaga. See tähendab, et juhul kui saartelt või Ida-Virust tuleb toetusetaotlusi üle miljoni euro, kandideerivad ülejäänud taotlused toetusele samadel alustel taotlejatega mujalt Eesti piirkondadest. Selle otsusega jagatakse Eesti kui turismisihtkoht eristuvateks piirkondadeks: muust Eestist eraldi piirkonnana määratletakse Eesti saared ja Ida-Virumaa, mõlemale reserveeritakse ja garanteeritakse turismi kriisitoetuse paketist juba enne taotluste esitamist miljon eurot. Sellise sammuga seatakse need regioonid ja nende regioonide turismiettevõtjad mujal Eesti tegutsevate turismiettevõtjatega võrreldes eelisolukorda. Allakirjutanud on seisukohal, et käimasolevas kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Eriolukord on kehtestatud kogu Eestis ja turismiettevõtjatel ei ole, sõltumata asukohast, praegu võimalik teenuseid täismahus osutada. Oleme seisukohal, et mainitud erisuse loomine ei järgi võrdse kohtlemise printsiipi, pole aus ülejäänud Eesti piirkondade suhtes ega ole kuidagi põhjendatud. Soovime saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist.

Allikas: Pärnu linnavalitsus