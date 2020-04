Tellijale

Mullu septembris omanikku vahetanud Skano Furniture Factory OÜ pidi praegusest tehasehoonest, mis asub Suur-Jõe 48 kinnistul, välja kolima selle aasta lõpuks. Hooned ega kinnistu ei kuulunud müügitehingusse. Nende omanik on Skano Group ASi tütarettevõte Skano Property OÜ.

Sügisel Pärnu Postimehele antud intervjuus ütles Skano mööblivabriku vastne juht, et kavas on ehitada uus tootmishoone ja seda Loode-Pärnu tööstuskülla. Halvenev majandusseis on aga sundinud uue tehase ehitusega pidurit tõmbama.