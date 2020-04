Tellijale

Politsei sai täna kella 7.30 paiku teate, et Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel 117. kilomeetril on teelt välja sõitnud kaubaauto Iveco. Teatele reageerinud politseinikud selgitasid kohapeal, et õnnetuses ei saanud keegi viga ja sõidukijuht oli kaine.