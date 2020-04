Tellijale

“Meil on paatkonnas seitse pöialpoissi ja Lumivalgeke,” muheleb kahe kooliplikaliku patsiga Kairi Andresen, kutseline kalur ja kinnisvaramaakler, kes abikaasa Jüri kõrval viiendat räimekevadet püügil käib, kuigi on pärit merekaugest Lõuna-Eestist.

Kella seitsmest hommikul sõitis paatkond sadamast välja, keskpäevaks jõuti tagasi ja Kairi kinnitab, et kalapüük ei ole kontimurdev töö. Temale on see eluviis ning mere ääres ja mehe kõrval saigi kalandusest kutsumus.