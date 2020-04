Pärnumaa suurima rahvaspordiürituse peakorraldaja: Praegu ei tee plaane inimesed, vaid viirus

Tellijale

“Registreerimine on piltlikult öeldes 100 protsenti lakanud. Toetajaidki on lahkunud,” nentis Mäe. “Teeme kriisiplaane eri stsenaariumide järgi ja ootame sõnumeid, mis riik vastu võtab. Püüame leida võimalusi, et midagigi toimuda saaks ja me Pärnumaa liikumisharrastajaid ära ei unustaks.”

Milline mitmest kriisiplaanist kõige tõenäolisem on?

Kõige tõenäolisem on uus plaan, et sel aastal ei toimugi ühtegi rahvarohket spordiüritust. Neid ei lubata. Kuidas me siis hakkama saame? Igas plaanis on omad tundmatud muutujad: otsused, mida valitsus hakkab mingil ajal tegema. Praegu on keeruline midagi rakendada, aga vähemalt oleme need kaasused läbi mänginud. Meie eesmärk on see aasta üle elada. See pole kaebelaul, vaid realistlik vaade.