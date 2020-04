Galerii ⟩ Poe avamine möödus erikorrale kohaselt suurema kärata

Vast avatud kaupluses on tehtud hulk uuendusi, neist suurim e-poe väljastuskoha sisseseadmine. Seni varustas kogu e-Selveri teeninduspiirkonda üks komplekteerimisladu Tallinnas, millest veeti tellimusi suvepealinnagi.

“Pärnu ja kõigile teistele e-Selveri teeninduspiirkonna elanikele tähendab see e-poe järjekordade lõppu,” kinnitas Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.

Poe juhataja tunnistas, et e-kaupluse järjekorrad ulatusid kõrgajal isegi kümne päevani, mida enam ei tohiks juhtuda. “Praegu on küll nii, et kui hommikul tellida, saab kauba samal päeval kätte,” lubas Sepp.