Uus nakkuskolle Pärnus: Tammiste hooldekodus 19 nakatunut

Hooldekodu Tieli majas otsustati eile teha testimine pärast seda, kui sealt oli kaks haigustunnustega inimest haiglasse viidud. Täna hommikul selgus, et hoone 28 elanikust ja töötajast 17 on nakatunud.

Nakatunutest 13 on hoolealused ja neli töötajad. Positiivse proovi andnud töötajad, kellel polnud väliseid haigustunnuseid, saadeti koju karantiini. Haigestunute asemel on tööl negatiivse proovi andnud uued töötajad.

Kõik hoolealused vaadatakse täna üle ja viiakse vajaduse korral haiglasse. Terved ja haiged hoolealused on isoleeritud. Nakkuskoldes Tieli majas toimetavad uued töötajad, kes kasutavad kõrgema klassi kaitsevahendeid.

Täna hommikul kogunenud Pärnu linna kriisikomisjon, mille istungist võtsid osa tervise- ja päästeameti esindajad, otsustas töötajate koju- ja tööleviimiseks kasutada sotsiaaltransporti, et nende kontakte miinimumini viia. Vaadati üle kaitsemeetmed ja karmistati neid. Homme korraldatakse kõigi teiste hooldekodu majade hoolealuste ja töötajate laustestimine.

Seni on testitud üksnes ühe Tieli maja kliente ja töötajaid ning koos varem haiglasse viidud inimestega on positiivse proovi andnuid 19. Praegu on Tammiste hooldekodus 119 hoolealust, kes asuvad neljas eraldi hoones.