President meelitas ühiskonnaõpetuse tundi üle 100 kuulaja

Tunni peateemaks kujunes võrdlus, kuidas totalitaarsed ja demokraatlikud riigid on kriisis käitunud. President jõudis arutelus tõdemuseni, et kuigi totalitaarsed riigid saavad kehtestada karmimaid piiranguid, ei ole neis tagatud info vaba liikumine. Viimane on aga kriisiolukorras ja just praeguse tervishoiukriisi puhul ülioluline.