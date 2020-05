Eile Tammistes võetud 146 proovist 144 on osutunud negatiivseks, kasutusele võeti plaan C

Selle plaani realiseerimise eeldus oli see, et peale Tieli pole teistes Tammiste hooldekodu majades – Londonis, Brüsselis, Pariisis – uue koroonaviirusega nakatunuid.

Eile hommikul seati hooldekodu õuele üles mobiilne testimispunkt, et võtta proov kõigilt sealsetelt asukatelt ja töötajatelt. Terviseamet oli tellinud 151 inimese testimise, kuid eri põhjustel ei saanud proovi võtta viielt inimeselt. Analüüsidest ei pääse aga nemadki.

Terviseamet on andnud kinnituse 143 negatiivse proovi kohta. Üks hooldekodu töötajatest oli vaadanud oma digiloost ja andnud hooldekodu juhatajale Riido Villupile teada, et tema proov on negatiivne. Niisiis pole veel teada kahe proovi tulemus.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius rääkis, et kui eile oli neil põhiplaan juhuks, kui selgub, et uusi nakatunuid on alla kümne, ja varuplaan, kui neid on üle kümne, siis tänahommikusel koosolekul Pärnu haigla ja Tammiste hooldekoduga sündis uus plaan. “Kui teistes majades uusi nakatunuid pole, viime need Tieli maja haiged Pärnu haiglasse,” rääkis linnapea. “See on logistiline operatsioon, mis võtab paar päeva.”

Kõnealuse plaani mõte on hooldekodu koormust vähendada. See annab võimaluse Tieli maja desinfitseerida.

Villup tunnistas, et nakatunute haiglasse viimine tõmbab asutuses pingeid maha. “Tõsine töö majades aga jätkub, rutiinne isikukaitsevahendite koolitus ja kontroll,” märkis ta.

Villup avaldas, et Tieli töötajad jäävad nüüd koju karantiini, kuid nende sissetulek säilib. “Nad on puhkuse ära teeninud,” lausus ta.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sel nädalal öeldu järgi kahtlustab amet, et viirus võis jõuda hooldekodusse Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskusest, kust 9. aprillil toodi patsient Tammistesse. Villup nentis, et raudkindlalt seda siiski väita ei saa.

Villup toonitas, et isegi kui viirus tuli sealt, pole mõtet süüdlasi otsida. “Neil oli ju teadmine, et see klient oli terve,” lisas ta. “Tuleb vaid eksimustest õppida. Meiegi saame juhtumist järeldusi teha ja sellest õppida."

Eile õhtust on hooldekodu juures päästeameti puhastuslüüs kasutatud kaitsevahendite hoiustamiseks. Tieli majja on loodud puhas ja must ala. Samuti soovitas infektsioonivolinik töötajail Tieli majja siseneda kõrvaluksest, et luua sinna nakkusvaba lüüs.

Praegu ootavad otsustajad veel terviseameti ametlikku kinnitust kõikide proovide tulemuste kohta. “Enne seda ei ole mõtet ennatlikke järeldusi teha, et kõik on korras,” lausus Kosenkranius. Ta lisas, et Tieli majas tuleb samuti asi kontrolli alla saada, et viirus edasi ei leviks.

Eilsel linnavolikogu istungil mainis linnapea, et hooldekodusse otsitakse appi vabatahtlikke. Kosenkranius kinnitas, et töö selle nimel käib ja linnavalitsus otsib priitahtlikele Pärnusse elukoha ja transpordi, et nende nakatumisoht oleks võimalikult väike.