Tammistes võetud 146 proovist enamik on osutunud negatiivseks ja valminud on uus plaan

Terviseameti Lääne regiooni juhataja Kadri Juhkam sõnas, et temani pole kõikide eilsete testide tulemused saabunud. “Eile õhtul sain ma veidi enne südaööd teada, et 140 tulemuse ringis on kõik negatiivsed,” rääkis ta.

Tellitud oli 151 testi, kuid võeti 146 proovi. Eile oli puudu mõni test ja Juhkam suhtles Tammiste hooldekoduga, mis saatis nimed, kes olid haiglas proovide võtmise ajal või polnud tööl. Neile, kelle tulemus jäi piiri peale, tehakse kordustest, mille tulemused saabuvad täna.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius rääkis, et kui eile oli neil põhiplaan juhuks, kui selgub, et uusi nakatunuid on alla kümne, ja varuplaan, kui neid on üle kümne, siis tänahommikusel koosolekul Pärnu haigla ja Tammiste hooldekoduga sündis uus plaan. “Kui teistes majades uusi nakatunuid pole, viime need Tieli maja haiged Pärnu haiglasse,” rääkis linnapea. “See on logistiline operatsioon, mis võtab paar päeva.”

Kõnealuse plaani mõte on hooldekodu koormust vähendada. See annab võimaluse Tieli maja desinfitseerida. Eilsest õhtust on Tammiste hooldekodu juures päästeameti puhastuslüüs kasutatud kaitsevahendite hoiustamiseks ning Tieli majja on tekitatud puhas ja must ala.

Praegu oodatakse veel terviseameti ametlikku kinnitust kõikide proovide tulemuste kohta. “Enne seda ei ole mõtet ennatlikke järeldusi teha, et kõik on korras,” lausus Kosenkranius. Tieli majas tuleb samuti asi kontrolli alla saada, et viirus edasi ei leviks.

Eilsel linnavolikogu istungil mainis linnapea, et hooldekodusse otsitakse appi vabatahtlikke. Kosenkranius kinnitas, et töö selle nimel käib ja linnavalitsus otsib priitahtlikele Pärnusse elukoha ja transpordi, et nende nakatumisoht oleks võimalikult väike.