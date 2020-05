Meelis Kalme: Kis tõtt ei usu, see usub valet*

Tellijale

Lihtne lahendus nendele muredele oleks ohutunne välja lülitada, ignoreerida viirusehirmu ja paanikat. Minna lausa niikaugele, et eirata valitsuse korraldusi ja kahelda üleüldse uue viiruse olemasolus. Sest kes õigupoolest suudab tõestada, et tegu pole udujutuga, mille eesmärk on reakodanikud ­paremini kontrolli alla saada?