Uuring: inimeste hoolsus on hakanud vähenema

74 protsenti Eesti elanikest oleks valmis kasutama mobiilirakendust, mille abil saab teada, kui on oldud kontaktis COVID-19 positiivse inimesega. Rakendust ei oleks nõus kasutama 20 protsenti ja kuus protsenti ei oska selle kohta arvamust avaldada.

Viimase kolme nädala vältel on aga kõiki juhiseid järgivate elanike osa langenud ligemale kümne protsendipunkti võrra: 80-lt 70 protsendini. Naised on meestest märksa hoolsamad: kõiki juhiseid järgib vastavalt 79 ja 60 protsenti. 65aastastest ja vanemateste elanikest täidab nõudeid 78–83 protsenti.

Kodus püsiminegi on viimastel nädalatel märkimisväärselt vähenenud. Kodus istub 51 protsenti elanikest, kusjuures langus on 11 protsenti, peale nende on viis protsenti karantiinis. 43 protsenti elanikest käib väljas niisama palju kui varem, nendest 39 protsenti väldib rahvarohkeid kohti, kuid neli protsenti ei väldi.

Turu-uuringute tegevjuhi Tõnis Stambergi sõnutsi on arusaadav, et soojema ilma taustal ja juba nädalaid kestnud eriolukorras ootab rahvas piirangute leevendamist. Siiski on positiivne, et enamik pingutab ja järgib juhiseid ikka edasi, saades aru sotsiaalse distantseerumise vajalikkusest, hoidmaks ära viiruse leviku riski uut tõusu.

80 protsenti elanikest on valmis avalikes siseruumides maski kandma, 15 protsenti sellega nõus ei oleks ja viis protsenti ei oma selget arvamust. Kõige kõrgem on valmidus kanda maski arsti juures (67 protsenti), kaubanduskeskustes ja kauplustes (64) ja ühissõidukeis (62). Soovimatust maski kanda väljendasid keskmisest sagedamini mehed ja 25–34aastased.

Juhul kui maskikandmine võimaldab leevendada kehtivaid piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides maskiga käima 73 protsenti elanikest. 48 protsenti põhjendas vastumeelsust sellega, et maski soovitakse kanda vaid lühikest aega. 44 protsenti ütles, et maski ollakse nõus kandma ainult vabatahtlikult. Samuti on maske osta 26 protsendile vastanutest liiga kulukas ja 26 protsenti kahtleb, et maskikandmine on viiruse leviku piiramisel ja kandja enda kaitsmisel tõhus.

Küsitletuist 58 protsendi sõnutsi on eriolukord vähendanud tema või tema pere sissetulekut ja see näitaja on püsinud stabiilsena. Töötavatest elanikest 41 protsendi töökoormus pole muutunud, 35 protsendil on see vähenenud ja 16 protsendil suurenenud. Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 29 protsenti töö eriolukorra ajal.

Järjest on kasvanud eriolukorra meetmete leevendamist soovijate hulk: leevendamist soovib 32 protsenti, meetmetega on rahul 54 protsenti ja karmistamist soovib 12 protsenti.