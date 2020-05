Pärnumaal ei lisandunud nakatunuid, viirus võttis kuuenda inimelu

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus neli uue koroonaviirusega nakatunut Tallinnas, tänasega kokku on seal 454 COVID-19 positiivset. Üks positiivne vastus laekus Lääne maakonda.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 74 inimest, neist seitse on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 244 inimest, lõpetatud 256 haigusjuhtu. Eelmisel ööpäeval suri Pärnu haiglas koroonadiagnoosiga 82aastane mees. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 53 inimese elu, neist Pärnumaal kuus.