Aasta suurpere konkursile saab veel kümme päeva kandidaate esitada

“2018. aastal, kui võitjaks oli perekond Ait Saaremaalt, osales konkursil rekordarv perekondi – 53. Kuid eesmärk ei ole kandidaatide rohkus, vaid et osaleksid väärikad ja erilised perekonnad ning neid saab veel esitada kuni 13. maini,” ütles Õunap.

“Meile on see kriis väga positiivselt mõjunud – oleme koguaeg ninapidi koos, teeme koos rohkem asju ja ka vanematena on meis kasvanud motivatsioon panustada rohkem oma lastesse ja kodusse,” sõnas 2018. aasta suurpere tiitli võitnud pereisa Taavi-Aadu Ait, kelle pere on vahepeal kasvanud viielapseliseks. “Tore on näha oma lapsi koos kasvamas ja tegutsemas. Näha, seda kuidas nad oskavad hinnata üksteise tuge ja arvestavad teineteisega. Suurimad raskused on alati seotud ajaga. Kahjuks aega juurde osta ei saa. Mida rohkem teed ning mida rohkem sinu ja su pere ümber toimub, seda kiiremalt aeg läheb. Kahju on, et lapsed kasvavad nii kiiresti ning alati ei jõua piisavalt kõigile tähelepanu pöörata. Teistpidi vaadates on tore avastada, kui suur ja iseseisev mõni neist juba on.”

“Laste kasvatamise ja lasterikkuse väärtustamise juures on oluline see, et nii lapsed kui nende vanemad tunneksid, et nende lapsed on Eesti ühiskonda oodatud. See julgustab ning annab kindlustunnet vanematele suurema perekonna loomiseks,” kommenteeris Õunap. “Lapsed on vanemate suur looming, edasiviiv ja inspireeriv jõud. Suurperes on alati midagi teistest enam – rohkem eesmärke ja unistusi, rohkem armastust, emotsioone ja lähedust. Lasterikas pere on väärtus kogu ühiskonnale. Kui meil ei oleks lapsi, siis ei pruugiks me teadagi, et argimured on tühised.”

Juba 16. aastat konkurssi korraldava Õunapi sõnul on kõige suuremaks eeskujuks need perekonnad, kus vanemad suudavad oskuslikult kombineerida mitme lapse kasvatamisega kaasnevad toimetused oma isiklike unistuste ja püüdlustega.

“Aasta suurpere stipendium on üks võimalus liikuda unistuste poole kiiremini,” märkis Õunap.

Aastal 2012. tiitli võitnud Merle Kivimäe-Laidro sõnul on suurperede igasugune märkamine alati positiivne, sest suure perega kaasneb ka suur töö.

Koroona ajal meil küll igav ei ole ei ole olnud, sest pidevalt on seitse inimest majas liikumas olnud. Merle Kivimäe-Laidro

“Koroona ajal meil küll igav ei ole ei ole olnud, sest pidevalt on seitse inimest majas liikumas olnud. Tänu suurele perele oleme õppinud hakkama saama ise erinevates olukordades ja pole see koroona ju veel maailma lõpp,” ütles Kivimäe-Laidro. “Tänasel päeval on eriti oluline märgata teisi enda ümber ja aidata, kus võimalik. Kokku hoides ja hoolides suudame koos palju rohkem kui uhkes üksinduses laiutades.”