Uus nädal algab hoovihmaga

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub läänetuul kiirusega kuni seitse meetrit sekundis, äikesega on tuul puhanguline. Sooja on kolmest kaheksa kraadini. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Tuul muudab suunda ja puhub kuni kuus meetrit sekundis. Sooja on 9–15 kraadi.