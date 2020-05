Vaadake, millised on Pärnumaa kõige loomaohtlikumad teelõigud

Pärnu ja Audru vahel on uuringu järgi kolm teelõiku, kus kümne aasta statistika kohaselt on toimunud sõiduki ja looma kokkupõrkeid rohkem kui mujal.

Kõige enam loomaõnnetusi on juhtunud ligemale 900meetrisel teelõigul vahetult enne Audru viadukti. Seal on kümne aastaga 18 korda otsa sõidetud metskitsedele, korra põdrale ja metsseale.

Poolekilomeetrisel lõigul Valgeranna tee lähistel on suurulukitega juhtunud 13 õnnetust: 11 korral on kokku põrgatud metskitsedega ja kahel korral on õnnetusse sattunud metssiga.