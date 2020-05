Johanna Roos: Kes paneb punkti?

Johanna Roos on kodus istumisega lõpuks harjunud, igavus teda ei tülita.

Koroonakarantiin – sõna, millest maailmal ei olnud veel ligemale pool aastat tagasi aimugi. Traagika, mida ei osanud keegi karta. Koduseinte vahele raamitus ja palju ebavajalikke-sügavaid mõtteid iseendaga. Kätte on jõudnud mai, võrratult ilus kevad, kuid tunnen, et aasta 2020 võiks kohe lõppeda ja kõik tragöödiad kaasa pakkida. Et tsirkusekool sulgeks uksed, rong peatuks. Tahan maha!