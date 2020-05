Rahasüst aitab noored välismaale võistlema

Tellijale

17 aasta jooksul on noortefondist abi saanud 71 andekat Pärnumaa noort, kellele väljamakstud stipendiumide kogusumma ulatub üle 60 000 euro. Tänavu oli nende kogumaht 6500 eurot.

Rotary noortefondi juhatuse esimehe Siim Tõnismäe sõnutsi kandideeris tänavu toetustele ligemale 20 noorsportlast. Kui tavaliselt antakse välja üks stipendium, otsustasid 40 rotarit tänavu selle arvu duubeldada, kuna käes on eriolukord ja sportlaste nimekiri niivõrd muljet avaldav. Lõpusirgel jäi sõelale kuus sportlast, kellest kahe väljavalimine osutus keeruliseks.

Pika arutelu tulemusena otsustati, et tänavu teenivad 1500eurose noore sportlase stipendiumi 19aastane jetisõitja Jasmiin Üpraus ja 16aastane squash’i-mängija Eveli Mälk.

“Mõlemal sportlasel olid seatud väga konkreetsed eesmärgid, mida toetasid nende senised tulemused. Üpraus on ilmselgelt juba selline sportlane, kes suudab maailma tippudega konkureerida. Mälgu puhul tundsime, et ta on noor alustav talent,” selgitas Tõnismäe.