Jälgimise all olijatele helistatakse, küsitakse nende tervisliku seisundi kohta ja tuletatakse meelde, et nad täidaksid karantiini tingimusi.

Tänase seisuga on Pärnumaal terviseameti jälgimise all 24 positiivse koroonaviiruse testitulemuse saanut ja 25 inimest, kellega on nakatunud kontaktis olnud.