Endla osaleb viie linna teatrite e-projektis

Mullu septembris, kui räägiti veel teatri üleproduktsioonist, kirjutasid Piret Jaaks, Urmas Vadi, Mart Aas ja Ott Kilusk Draama festivalil lühinäidendi düstoopilisest õhtust, kui kõikide teatrite uksed on ootamatult suletud.

Nüüd, kus teatrid on tõepoolest suletud ja elu pole enam endine, on viie linna 11 teatril hea võimalus see koosloomises sündinud tekst koos, aga ülimalt turvaliselt, lugemisteatrina ette kanda.