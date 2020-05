Põllutööde käigus leiti 250kilogrammine lennukipomm

Lääne pommigrupi ülem Aivar Post ­ütles, et nii suure pommi leidmine on ­ikka tõeline haruldus, arvestades, et ka 50- kuni 100kiloseid pomme peetakse suurteks. FOTO: Urmas Luik

Demineerijatel on aasta algus möödunud töiselt ja graafik on olnud ebaharilikult tihe. Nagu iga kevad on tänavunegi riigi nelja pommirühma spetsialistidele kõige kiirem aeg, ent sel aastal on pehme talve ja looduses rohkem käivate inimeste tõttu senisest veel enam väljakutseid saadud ja lõhkekehi hävitatud.