Kahel Tammiste hooldekodu töötajal ja ühel haigla töötajal tuvastati nakkus

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi olid kaks positiivse testutulemuse andnut Tammiste hooldekodu Tieli maja töötajad, kelle esimene proov oli negatiivne, aga kordusproov osutus positiivseks.

"Nad on kodusel ravil ja pärast hooldekodus levinud nakkusjuhte nad tööl olnud ei ole," lisas Juhkam.

Kolmas nakatunu on Juhkami sünade järgi Pärnu haigla töötaja.

Pärnu maakonnas on tehtud 3977 testi ja nakatunuid on tuvastatud 121 ehk positiivseks on osutunud kolm protsenti testitulemustest.

Koroonaviirus on nõudnud seitsme pärnumaalase elu.

Viimase ööpäevaga analüüsiti Eestis 1279 COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest viis ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks. Peale kolme pärnumaalase avastati nakkus pealinlasel ja Saare maakonna elanikul.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 58 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 268 inimest, lõpetatud 277 haigusjuhtumit. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 56 inimese elu.

Eestis on tehtud 61 767 esmast testi, nendest 1725 ehk 2,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

12. märtsil väljakuulutatud eriolukord koroonaviiruse leviku piiramiseks kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Kaubanduskeskustes võib 11. maist avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desovahendite olemasolu ja peetakse kinni 2+2 reeglist. Nõuded kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumides ning kõigis teistes teenindussaalides ja toitlustusasutustes väljaspool kaubanduskeskusi.

Kui seni võisid kaubamajades lahti olla vaid teatud kaupa ja teenuseid pakkuvad ettevõtted, näiteks toidupoed ja apteegid, tohib järgmisest nädalast hügieenireegleid järgides avada teisedki poed ja teenindusasutused, näiteks lemmikloomapoed, jalatsi- ja kellaparandused ning juuksuri- ja ilusalongid.

Kaubakeskuste toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes toidu kaasamüük, võib 11. maist toitu pakkuda kohapeal söömiseks. Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada söögilauad nii, et oleks tagatud laudade vahemaa kaks meetrit ja lauas saab istuda kuni kaks inimest (välja arvatud pered). Soovitatav on, et söögikohtades teenindataks vaid lauas, et vähendada klientide kokkupuuteid eri teenindajate ja külastajatega.