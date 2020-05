Pärnumaal ei tulnud ööpäevaga nakatunuid juurde, nädalavahetusel andis positiivse proovi Lihula Südamekodu töötaja

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami jutu järgi andsid nädalavahetusel positiivse analüüsi kaks Pärnu haigla COVID-osakonna töötajat, pereliiget haiglase transportinud inimene ja Lihula Südamekodu töötaja.

Juhkam märkis, et hooldekodu töötaja nakatumise tõttu testiti nelja tema kolleegi ja talle määrati kordustest.

“Pärast nende analüüside vastuste saamist selgub, kas hooldekodus peaks tegema laustestimise,” ütles Juhkam. “Kuidas positiivse testitulemuse andnud töötaja nakatuda võis, pole päris täpselt selge. Teda on, et mais pole ta hooldekodu klientidega kokku puutunud.”

Läinud nädala jooksul diagnoositi uus koroonaviirus kaheksal Pärnumaa elanikul. Aktiivseid haigusjuhte ehk viimase kahe nädala jooksul positiivse testitulemuse saanud inimesi on Pärnumaal tänase seisuga 35.

Pärnu maakonnas on üldse tehtud 4119 testi ja nakatunuid on tuvastatud 125 ehk positiivseks on osutunud kolm protsenti testidest.

Koroonaviirus on nõudnud kaheksa pärnumaalase elu.

Ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 595 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaks ehk 0,3 protsenti näitasid nakatumist. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid mõlemad nakatunud Harju maakonda. Eelmise ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna keskhaiglas 77aastane naine, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 278 patsienti, lõpetatud on 287 haiguslugu.

Tänase seisuga on tervenenud 1237 inimest. Neist 751 inimese haiguslugu on lõpetatud (60,7 protsenti). 486 nakatunu puhul (39,3 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja nad pole haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud 63 964 esmast testi, nendest 1741 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud üle nelja miljoni inimese, viiruse tõttu surnuid on ligemale 280 000.

Terviseamet tuletab meelde, et koroonaviirus levib endiselt nii Eestis, naaberriikides kui maailmas. Kuigi tänasest avatakse taas kaubanduskeskused, kestab eriolukord 17. maini.

Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ja teineteisega hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Kaupluste ja söögikohtade külastamine tuleb enne läbi mõelda ja 2+2 reegli kõrval jätkuvalt tähelepanu pöörata kätehügieenile. Haigussümptomite ilmnemisel peab püsima kodus ja helistama oma perearstile.

Kaubanduskeskustes võib müügi- ja teenindussaalid ja toitlustusasutused avada juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendid ja peetakse kinni 2+2 reeglist. Reeglid kehtivad ka kaubanduskeskuste üldruumides ja kõigis ülejäänud teenindussaalides ja toitlustusasutustes väljaspool kaubanduskeskusi.