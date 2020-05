Ööpäevaga lisandus üks positiivne test, Lihula Südamekodus tuleb laustestimine

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnade kohaselt osutus nakatunuks nädalavahetusel positiivse proovi andnud Lihula Südamekodu töötaja pereliige.

Juhkam ütles, et nakkuskahtlusega hooldekodu töötajalegi tehti kordustest ja see osutus positiivseks. Tema nelja kolleegi testid olid aga negatiivsed. Nad kõik on kodus karantiinis.

Et hooldekodu töötaja kordusanalüüs kinnitas nakkust, kavatseb terviseamet viia Lihula Südamekodus homme-ülehomme läbi laustestimise, mille käigus võetakse proov ligemale 120 kliendilt ja töötajalt.

“Hooldekodu juhataja sõnade järgi pole seni ühelgi kliendil respiratoorseid haigusnähte esinenud, aga nagu me teame, võib olukord muutuda kiiresti,” seletas Juhkam.

Pärnu maakonnas on alates märtsist tehtud 4160 testi ja nakatunuid on tuvastatud 125 ehk positiivseks on osutunud kolm protsenti proovidest.

Asjaolu, et testite arv on viimastel päevadel vähenenud, annab Juhkami sõnutsi lootust, et viiruse levik hakkab taanduma.

Koroonaviirus on nõudnud kaheksa pärnumaalase elu.

Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil 17 COVID-19 haigust põdevat patsienti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1018 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest viis ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kaks nakatunut Tallinna ja üks nii Ida-Virumaale kui Saaremaale.

Ööpäeva jooksul ei surnud keegi, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 280 inimest, lõpetatud 289 haiguslugu.

Seni on tervenenud 1275 inimest. Neist 777 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,9 protsenti). 498 inimese puhul (39,1 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad ei ole haiglaravil.

Eestis on üldse tehtud 64 975 esmast testi, nendest 1746 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.