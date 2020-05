Kohus mõistis Pärnumaal tegutsenud narkodiilerid pikaks ajaks vangi

21aastast meest süüdistati selles, et ta andis 2019. ja 2020. aastal korduvalt edasi suures koguses narkootilist ainet mitmele alaealisele. Veel süüdistati meest selles, et ta kallutas alaealisi alkoholi tarbimisele, pani toime erinevaid vargusi, omastamise ja omavolilise sissetungi.

Juhtivuurija märkis, et politsei üks olulisemaid eesmärke narkokuritegevusega võitlemisel on hoida ära keelatud ainete sattumine alaealiste kätte, kes selle tagajärjel halvale teele võivad sattuda. "Usun, et lihtsam on seda ära hoida kui hiljem noori õigele teele tagasi suunata,“ rääkis Pulk.