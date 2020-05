Galerii: Kesklinna sillal toimus laupkokkupõrge, mille põhjustaja viidi haiglasse ekspertiisi

Chrysleri juht selgitas, et tema tuli kesklinna poolt, kui Mercedese juht järsult vastassuunda pööras. “Minul polnud kuhugi keerata,” nentis ta.

Kiirabi vaatas kohapeal üle Chryslerit juhtinud 52aastase mehe, kellel raskemaid tervisevigastusi ei tuvastatud ja kes lubati koju. Mees tõdes, et tema vererõhk tõusis ja ta on juhtunust šokis, kuid kinnitas, et tunneb end muidu hästi.