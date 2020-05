Lihula Südamekodu kaheksa asuka testitulemus osutus positiivseks

Juhkami jutu järgi on Pärnu haigla lubanud kõik hooldekodu nakatunud asukad vastu võtta, sest majas on tarvis teha korralik desotamine.

Terviseameti Lääne regiooni juht lisas, et nii nakatunutega kokku puutunud kui oma tubades olnud hooldekodu kliendid on plaanid üksteisest eraldada ja lähipäevil tuleks neid ja hooldekodu töötajaidki uuesti testida.

Lihula Südamekodu naiste maja 23 asukast on nakkus avastatud 13 hoolealusel, samuti on nakatunud hooldekodu juhataja.

Pärnu maakonnas on tehtud 4514 testi ja nakatunuid on tuvastatud 133 ehk positiivseid tulemusi on 2,9 protsenti.