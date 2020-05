Nakatunute read täienesid

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkam ütles, et positiivse proovi andja sai nakkuse Soomes ja tema positiivseks osutunud analüüs võeti Pärnu haigla REMOs. Nüüd on ta koduses karantiinis.

Juhami andmetel jälgib tervuseamet Pärnumaal 29 inimest, kes on viimase kahe nädala jooksul andis positiivse koroonaviiruse proovi. Võrreldes kuu algusega on jälgimise all olevate inimeste arv siiski vähenenud: näiteks 21. aprillist kuni 5. maini oli Pärnumaal jälgimise all 58 inimest.