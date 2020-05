Riigikohus tühistas osaliselt Rail Balticu Pärnumaa planeeringu, komistuskiviks sai Luitemaa linnuala

Probleemne koht riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul on viie kilomeetri pikkune lõik Häädemeeste ja Tahkuranna vahel Luitemaa linnualal. Raudtee ei läbiks seda, aga riivaks 100 meetri kauguselt.

Halduskolleegiumi teatel kehtestas riigihalduse minister Pärnu maakonnaplaneeringu õigusvastaselt, kuna välja polnud selgitatud mõju, mida RB avaldab kõrval asuvale Luitemaa linnualale. “Natura hindamine tuleb teha alati, kui eelhinnangu põhjal ei ole võimalik välistada, et kavandatav tegevus mõjutab oluliselt Natura ala kaitse eesmärke,” märkis kolleegium.

MTÜd vaidlustasid RB maakonnaplaneeringud kohtus, leides, et need on õigusvastased nii menetluslike rikkumiste tõttu kui sisuliselt. Muu hulgas ei selgitatud kaebajate hinnangul küllalt põhjalikult välja raudtee asukoha keskkonnaseisundit ega raudtee mõju loodusele, sealhulgas kaitstavatele linnuliikidele. Tallinna haldus- ja ringkonnakohus jätsid kaebuse rahuldamata.

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ja tühistas RB Pärnu maakonnaplaneeringu lõikudel 3A, 4A ja 4H. Ülejäänu puhul jättis riigikohus haldus- ja ringkonnakohtu otsused muutmata.

Riigikohtu teatel jätsid planeeringu koostajad RB lõigu 4A kõrval asuva Luitemaa linnuala Natura hindamise õigusvastaselt tegemata, piirdudes eelhindamisega. Riigihalduse minister poleks tohtinud nende väitel sellises olukorras planeeringut kehtestada. Euroopa Kohtu järjepideva praktika järgi tuleb Natura hindamine teha alati, kui eelhinnangu põhjal ei ole võimalik välistada kavandatava tegevuse olulist mõju Natura ala kaitse-eesmärkidele.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus järeldas ekspert, et raudtee rajamine ja toimimine võivad halvendada Luitemaa linnualal kaitstavate liikide merikotka, must-toonekure ja metsise elupaikade kvaliteeti. Seega ei olnud oluline mõju linnuala kaitse- eesmärkidele välistatud.

Samuti ei leppinud kolleegium ministri selgitusega, et tuntava mõju puudumine Luitemaa linnualale nähtub Natura hindamise tegemata jätmisest. Selle tohtinuks ära jätta vaid juhul, kui eksperdi järeldused ei jätaks üles mingit teaduslikult põhjendatud kahtlust, et häiringud võiksid olla olulised.

Luitemaa linnuala Natura eelhinnangus nimetati raudtee ebasoodsat mõju leevendavaid meetmeid, sealhulgas näiteks nõuded minimeerida müra ja ajastada ehitustööd väljapoole lindude pesitsusaega. Euroopa Kohus on selgitanud, et eelhindamise etapis, kus otsustatakse Natura hindamise vajalikkuse üle, ei tohi arvestada mõju leevendavate abinõudega. Muidu tekib oht, et hindamisest hiilitakse kõrvale. Kas ja kuidas annab RB mõju leevendada, tuleb välja selgitada just Natura hindamise, mitte eelhindamisega.

Riigikohtu teatel uuriti keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus küll raudtee mõju must-toonekurgedele, merikotkastele ja metsistele, kuid need uuringud ei asenda Natura hindamist, mis võimaldab selgitada, kas kavandatav tegevus ohustab Luitemaa linnuala terviklikkust ja kaitse-eesmärke. Samuti on kogutud andmed linnuala loodusväärtuste kohta lünklikud. Ammendavalt pole hinnatud kas sealset linnuliikide olukorda ega elupaikade seisundit tervikuna. Natura hindamise aruande järeldused ei tohi sisaldada lünki ja peavad hajutama kõik teaduslikult põhjendatud kahtlused kavandatud tööde mõju suhtes.

Peale Luitemaa linnuala kõrvale jääva 4A tühistas riigikohus Pärnu maakonnaplaneeringus kaks sellega ühendatud lõiku – 3A ja 4H, et rahandusministeeriumile jääks kaalumisruumi viga kõrvaldada. Tühistamise järel saab ministeerium valida, kas algatada uus või uuendada vana planeerimismenetlus – mõlemal juhul tuleb teha Natura hindamine.

Planeeringu võib riigikohtu teatel kehtestada juhul, kui nõuetekohase Natura hindamise tulemusena saab veenduda, et RB ei kahjusta Natura ala terviklikkust ega kaitse-eesmärke.