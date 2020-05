Paradoksaalsel kombel osalesin kaks aastat tagasi kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja ametnikele mõeldud korruptsioonikonverentsil, kui mulle helistas abikaasa ja teatas, et kuna mina telefonile ei vastanud, helistas talle politseist korruptsioonikuritegude uurija Aljona Lind, kes andis teada, et Ago Kalmerile esitatakse kahtlustus korruptsioonikuriteos ja sellega seoses tahetakse ta üle kuulata. See teade mõjus mu abikaasale kui välk selgest taevast.