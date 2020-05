Peale Lihula Südamekodu töötaja tuvastati Pärnumaal teinegi nakatunu  

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kolm nakatunut Harjumaale, neist kaks Tallinna. Pärnumaale tuli juurde kaks COVID-positiivset. Ühel juhul on tõbise elukoht teadmata.

Üks Pärnumaa nakatunuist töötas Lihula hooldekodus ja on kodukarantiinis. Hooldekodus tuleb lähipäevadel töötajate ja klientide laustestimine.

Pärnumaa elanikele on kokku tehtud 4749 testi, millest positiivse vastuse on andnud 136 ehk kolm protsenti.

Eestis on tehtud üle 73 00o esmase testi, nendest 1800 ehk 2,4 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist kaks on juhitaval hingamisel. Pärnu haiglas on 17 koroonapatsienti, kellest ükski ei vaja intensiivravi.

Haiglatest on koju saadetud 311 patsienti, lõpetatud 322 haiguslugu.

COVID-19st on tervenenud 1488 inimest. Neist 963 haigusjuhtum on lõpetatud (65 protsenti), 525 puhul (35 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.