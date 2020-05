Punane aed juhatab teed Koidula muuseumi

Muuseumi juhataja Elmar Trink tõdes, et aastatega ise kasvades oli Vana-Pärnu kultuurikeskusega jagatav aed üsna metsistunud, mistõttu siia põõsaste alla aega veetma kippusid kodutud. Ümberehituse järel on aed nüüd taas kõigile tööpäeviti kella kümnest viieni avatud, igaüks on ooda­tud väravast sisse astuma, rajatisi ja õuegaleriisse välja pandud näitust uudistama. Istuda võib laululava ees pinkidelgi, ent seda ilma alkohoolsete jookideta.