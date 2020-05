Mart Järvik: Silla jaoks vaesed, Rail Balticuks mitte

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on suhtunud Rail Balticusse umbusklikult. Siiamaani pole kindlust, et Eesti panus kiirraudtee rajamisel ei ületa 19 protsenti, paljud kulutused (näiteks kohalike peatuste rajamine, uute rongide ostmine) pole abikõlblikud. Selleks et kulutused üle pea ei kasvaks, kirjutasid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad üleriigilisse koalitsioonileppesse, et projekt vaadatakse üle, kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Balticu projekti 81 protsenti kaasrahastust.

Pärnu koalitsioonilepingus seisab: “Peame oluliseks, et rajatav Rail Baltic läbiks Pärnut, valmistame ette Pärnu jaama ja juurdepääsude ehituse”. See peaks hajutama Andres Metsoja kahtluse, et me siin ajame mingit teistsugust poliitikat. Pigem on meie koalitsioonipartnerid optimistlikumad ja EKRE pessimistlikum, kuid koos tegutseme ühise asja nimel.